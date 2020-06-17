مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة

وأكد عمر كمال، أنه لم يقم بإحياء حفل الزفاف، وكان ضمن الحضور فقط، قائلًا: «مليش دعوة بالفرح»، لافتًا إلى أنه حينما تم تشغيل أغنية «بنت الجيران» قام بالغناء على نغماتها لمجاملة العريس فقط، وهذا ما ستثبته التحقيقات وشريط فيديو الفرح.







