مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة

قال مطرب المهرجانات عمر كمال، إن محاميه الخاص ذهب إلى نيابة الإسماعيلية لمعرفة تطورات استدعائه بسبب إحياء حفل زفاف في قرية النورس، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وأضاف عمر كمال، أن محاميه دفع 4 آلاف جنيه غرامة، حتى استكمال باقي الإجراءات والتحقيقات، لافتًا إلى أن الجيران هم من قاموا بالإبلاغ عن الفرح بسبب الألعاب النارية التي تم إطلاقها.
وأكد عمر كمال، أنه لم يقم بإحياء حفل الزفاف، وكان ضمن الحضور فقط، قائلًا: «مليش دعوة بالفرح»، لافتًا إلى أنه حينما تم تشغيل أغنية «بنت الجيران» قام بالغناء على نغماتها لمجاملة العريس فقط، وهذا ما ستثبته التحقيقات وشريط فيديو الفرح.
وكانت النيابة العامة طلبت الأسبوع الماضي، إجراء تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لتحديد شخص المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة، وشركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين في قرية النورس، الذين سمحوا بإقامة الحفل.