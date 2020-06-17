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أخبار البلد

رجالة غصب عنك.. نجيب ساويرس يرد على هجوم قطري ضد مصر وشعبها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة.

وكانت التغريده ردا على احد المتابعين القطريين له، بعد قيامه بالهجوم والتطاول على مصر وشعبها.

وجاءت تغريده المتابع لـ ساويرس: "خبت وخاب مسعاك أولًا إخلصوا من وباء كورونا وبعدها حلو قضية سد النهضة مع أثيوبيا إذا كنتم رجال وأشك في ذلك أما هزيمة #العثمانيين في #ليبيا من قبل جيش الكفته فأنتم لستم بكفؤ للاتراك إنما حافظوا على قوتكم العسكرية المتمثلة بالخيار والكوسا والبتنجان سوف يلقنكم الأتراك درسًا لن تنسوه.




وقام ساويرس بالرد عليه كالاتى:" 

رجال غصب عنك .. علي الاقل لانحتمي ورا قاعدة أمريكية و جيش تركي ! و سد النهضة محلول سلما او حربا بجيشنا مش بمرتزقة و ارهابيين مدفوعين من قوت شعبكم اما الخيار و الكوسة .. و لا بلاش عيب "


ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

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