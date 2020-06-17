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مش أهم من الصلاة.. تعليق مرتضى منصور على قرار استكمال الدوري.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:19 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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هاني حسين
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي الأهلي أفضل فريق في هذا العام، مضيفا أن "الأهلي لو أخد الدوري هذا العام لن يفرق معه على الإطلاق".


وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "نحن في ظروف استثنائية وهل الدوري العام ركن من أركان الإسلام". 
 

وتابع مرتضى منصور: "مش لازم الدوري يكمل السنة دي وهل الدوري الممتاز أهم من الصلاة والحج".


وأكمل: "14 ناديا لا ترغب في استكمال مسابقة الدوري منها الزمالك، والبعض يرغب في استكمال بطولة الدوري لإعلان النادي الأهلي بطلا للدوري".


ولفت مرتضى منصوزر: "لدينا لاعبون أجانب في الأهلي والزمالك في بلدانهم والمطارات مغلقة حتى الآن".
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