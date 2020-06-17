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فن

أخبار الفن.. سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي.. حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


ردود فعل واسعة على تصريحات بشير الديك عن محمد رمضان قبل تعاونهما في "الإمبراطور"


نشر موقع صدى البلد بالأمس فيديو للسيناريست بشير الديك يتحدث فيه عن الفنان محمد رمضان قبل تعاقده على مسلسل الإمبراطور، وهو اسم مبدئي للعمل.


بعد تعاقده مع روتانا.. سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي


فوجئت المنتجة سارة الطباخ بتوقيع محمد الشرنوبي مع شركة روتانا لتوزيع أغنيته الجديدة ( قلبي ارتاح ) دون علمها رغم أنها الوكيل الحصري له.


حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان حسين ابو حجاج وهو يقف في ورشة سيارات بالمنيا ويعمل بها، وقال البعض أن ظروف الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا هي ما دفعته لترك التمثيل والعمل بالورشة.


بعد اصابته بكورونا.. مصطفى درويش يعلق على دعم الجمهور له


علق الفنان مصطفى درويش على دعم الجمهور له بعد اصابته بفيروس كورونا، ونشر مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على فيسبوك.


مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة


قال مطرب المهرجانات عمر كمال، إن محاميه الخاص ذهب إلى نيابة الإسماعيلية لمعرفة تطورات استدعائه بسبب إحياء حفل زفاف في قرية النورس، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 







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