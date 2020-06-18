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حوادث

إحباط محاولتي تهريب بضائع أجنبية وسجائر عبر منافذ الجمهورية

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:02 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتي تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (13 ألف جنيه).

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وفى مجال الأمن العام تم ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 402 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 149 حكماً قضائياً متنوعاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
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