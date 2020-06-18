إحباط محاولتي تهريب بضائع أجنبية وسجائر عبر منافذ الجمهورية

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة .





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتي تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (13 ألف جنيه).





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وفى مجال الأمن العام تم ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 402 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 149 حكماً قضائياً متنوعاً.



