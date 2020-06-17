بنسبة 55%..وزارة الصحة: إحتمالية إصابة الرجال بفيروس كورونا أكثر من النساء..فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير عن وزارة الصحة المصرية حول إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاء في التقرير: أن نسبة الوفاة الأعلي بفيروس كورونا كانت لمرضي ومصابي الأورام والجهاز الهضمي، والكبد، والقلب والكلي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الإصابات الرجال بفيروس كورونا أكثرمن نسبة إصابة النساء، حيث جاءت نسبة الإصابة في الرجال بـ55% بينما النساء كانت بنسبة 45%.
وأوكد التقرير على أن هناك اكثر من 60% من مصابي فيروس كورونا من كبار السن الذين تخطوا سن ال60 عاما.
وأوضح التقرير أن نسبة مصابي فيروس كورونا في الفئة العمرية الأكثرمن 70 عاما وصلت إلى 7% فقط.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الإصابات الرجال بفيروس كورونا أكثرمن نسبة إصابة النساء، حيث جاءت نسبة الإصابة في الرجال بـ55% بينما النساء كانت بنسبة 45%.
وأوكد التقرير على أن هناك اكثر من 60% من مصابي فيروس كورونا من كبار السن الذين تخطوا سن ال60 عاما.
وأوضح التقرير أن نسبة مصابي فيروس كورونا في الفئة العمرية الأكثرمن 70 عاما وصلت إلى 7% فقط.