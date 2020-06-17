فن معماري أصيل وطراز مثّل أهم حقبة تاريخية في البلاد.. عمارات وسط البلد كما لم تشاهدها من قبل

أبنية باللون البنى، تتميز بشرفاتها وواجهاتها الشاهقة، عند النظر إليها تنقلك إلى الأفلام الكلاسيكية فتشعر أنك -رغم سنك- كنت جزءًا من تلك الأفلام ، رغم قدمها لكنها تجمل ميادين وسط القاهرة ، وتمثل حقبة من أهم حقب فن المعمار، حيث تمتاز بطراز لم يتكرر بعد .





دائما ما نحسد الأزمنة القديمة على تلك الأبنية التى تشبه أبنية مدينة برشلونة القديمة بمساحتها الشاسعة ورقيها، وعلى صعيد آخر كان هناك طمأنينة تتسلل إليك عند رؤيتها لأنه فى أغلب الأوقات تذكر كل شخص بشيئ .. فهذه الأبنية محفورة فى ذهن كل مصري.









ويلفت الانتباه أن تلك البنايات التى تأخذ واجهاتها شكل نصف قوس وكأنها تحيط الميدان لتحميه كالعمارات بميدان التحرير، أما عن الأبنية المطلة على ميادين طلعت حرب وأحمد عرابى يبدو أنها صممت على الشكل الذى يناسب حركة الميدان ولتعطى شكلًا جماليًا.



فيما يميز مصر كثيرة الميادين والأماكن بكل محافظة، وما أعظم أن ما يميز قاهرة المعز الأبنية والعمارات التى تتحدث عن تاريخها "بوسط البلد"، وتجعلها من رموز البلد.