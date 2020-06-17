وزيرة الهجرة: ترجمنا مسلسل"الاختيار" بلغات مختلفة للجيل الثاني والثالث..فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، إن من ضمن اهتمامات وزارة الهجرة هو الاهتمام بالجيل الثاني والثالث وهم الذين ولدوا في الخارج وانفصلوا عن الوطن .









وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياه ، أن وزارة الهجرة انتبهت الى هذه الشريحة وقمنا بالتنسيق مع وزراة الدفاع لعمل برامج خاصة بهؤلاء الشباب حتى نستطيع تفهيمهم تحديات الدولة المصرية .









وأوضحت نبيلة مكرم ، أن هؤلاء الشباب نقوم بأخذهم و الذهاب الى قوات الصاعقة المصرية والي قوات المظلات وذهبنا بهم الى كلية الشرطة حتى يروا الحياه المصرية .









وتابعت : أن هذا بغرض تحميله المسئولية حتي ينشر علي صفحات التواصل الاجتماعي ما راه في مصر حتي يستطيع تكذيب جميع الأخبار الكاذبة والمضللة علي مصر.









واستكملت : أن عدد البرامج الخاصة بشباب الجيل الثاني والثالث وصل إلى 20 برنامجا وقمنا بالتعاون مع الشركة المنظمة لمسلسل الاختيار حتى تقوم بترجمة اخر 3 حلقات من المسلسل للغة الانجليزية والفرنسية .







