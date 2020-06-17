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وزيرة الهجرة: ترجمنا مسلسل"الاختيار" بلغات مختلفة للجيل الثاني والثالث..فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:22 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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إبراهيم القادري
قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، إن من ضمن اهتمامات وزارة الهجرة هو الاهتمام بالجيل الثاني والثالث وهم الذين ولدوا في الخارج وانفصلوا عن الوطن .


وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياه ، أن وزارة الهجرة انتبهت الى هذه الشريحة وقمنا بالتنسيق مع وزراة الدفاع لعمل برامج خاصة بهؤلاء الشباب حتى نستطيع تفهيمهم تحديات الدولة المصرية  .


وأوضحت نبيلة مكرم ، أن هؤلاء الشباب نقوم بأخذهم و الذهاب الى قوات الصاعقة المصرية والي قوات المظلات وذهبنا بهم الى كلية الشرطة حتى يروا الحياه المصرية .


وتابعت : أن هذا بغرض تحميله المسئولية حتي ينشر علي صفحات التواصل الاجتماعي ما راه في مصر حتي يستطيع تكذيب جميع الأخبار الكاذبة والمضللة علي مصر.


واستكملت : أن عدد البرامج الخاصة بشباب الجيل الثاني والثالث وصل إلى 20 برنامجا وقمنا بالتعاون مع الشركة المنظمة لمسلسل الاختيار حتى تقوم بترجمة اخر 3 حلقات من المسلسل للغة الانجليزية والفرنسية .


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