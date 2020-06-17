التعليم: اختبارات أونلاين لطلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن ميزة جيدة تم تفعيلها على منصة ثانوية دوت نت لطلاب الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها الاحد القادم.



