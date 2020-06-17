التعليم: اختبارات أونلاين لطلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن ميزة جيدة تم تفعيلها على منصة ثانوية دوت نت لطلاب الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها الاحد القادم.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تتيح منصة thanaweya.net إلى جانب المراجعات المختلفة للعديد من المواد الدراسية، اختبارات سريعة اونلاين لإختبار فهمك للموضوع ومساعدتك على المذاكرة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم : ادخل على منصة thanaweya.net وانشئ حساب وسجل في المراجعات المختلفة الان.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.