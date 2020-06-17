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تعليم

التعليم: اختبارات أونلاين لطلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط الآن

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:24 م
منصة ثانوية دوت نت
منصة ثانوية دوت نت
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن ميزة جيدة تم تفعيلها على منصة ثانوية دوت نت لطلاب الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها الاحد القادم.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تتيح منصة thanaweya.net إلى جانب المراجعات المختلفة للعديد من المواد الدراسية، اختبارات سريعة اونلاين لإختبار فهمك للموضوع ومساعدتك على المذاكرة.


وأضافت وزارة التربية والتعليم : ادخل على منصة thanaweya.net وانشئ حساب وسجل في المراجعات المختلفة الان.


وشددت وزارة التربية والتعليم على أن المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.


جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
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