تشريح جثة حارس عقار انتحر حزنا على وفاة والديه بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بتشريح جثة حارس عقار عقب شنق نفسه، بسبب حزنه على وفاة والديه، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه.





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وإعداد تقرير بذلك، للوقوف على أسباب الواقعة الحقيقية.



