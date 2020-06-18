تشريح جثة حارس عقار انتحر حزنا على وفاة والديه بالمطرية

لم تمر سوى أيام قليلة على استقبال حارس عقار خبر وفاة والديه، إلا وأصابته حالة اكتئاب شديدة وظل يتلقى العلاج النفسى قرابة الشهر ونصف الشهر، ليتخلص من مرضه النفسى بشنق نفسه منتحرا بتعليق نفسه فى سقف غرفته بحى المطرية. نهائية مأساوية لحارس العقار بعد مروره بأزمة نفسية على أثر وفاة والديه اللذين كان يحبهما، فظل يعيش فترة عصيبة حسبما روت زوجته فى اقوالها امام رجال المباحث حتى قمت بعرضه على طبيب نفسى وكان يتلقى العلاج إلا أننا فى ليلة الحادث فوجئنا بقيامه بشنق نفسه وتعليق رقبته فى جنش السقف ليلقى مصرعه.
شارع مسطرد القديم بحى المطرية كان شاهدا على الحادث البشع
الذى تحدث عنه أهالى الحى بالكامل، حيث أفاد شهود العيان من سكان العقار الذى كان يعمل فيه المتوفى بأنه كان حسن السمعة والخلق ولديه ٤ أطفال وزوجته التى كانت تعاونه فى أعمال العقار.
بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى المقدم كريم البحيرى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة حارس عقار
معلقة فى جنش سقف غرفته داخل العقار محل عمله بدائرة القسم.
وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالواقعة وجه بسرعة انتقال فريق بحث جنائى لفحص وكشف ملابسات البلاغ.
وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن المتوفى متزوج ولديه ٤ أطفال وكان يعمل حارس عقار بشارع مسطرد القديم بالمطرية ، وليس لديه اى خصومات مع آخرين ، كما تبين أنه لا توجد اى شبهة جنائية
فى الحادث.
وبسؤال زوجة المتوفى قررت أنه أصيب بمرض نفسى عقب وفاة والدته ثم والده فى اوقات متقاربة وأنه كانت تربطه بهما علاقة قوية ودائم العطف عليهما ، وبعد وفاتهما فى أوقات متقاربة أصيب بحالة اكتئاب شديدة ، وقمنا بعرضه على طبيب نفسى ، الا اننى فوجئت بواقعة انتحاره شنقا .
وتم تحرير محضر واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة واستكمال سماع شهود العيان على الحادث من الجيران .