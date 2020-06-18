فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر يكشف 7 فضائل عظيمة للتوكل على الله.. والإفتاء تجيب عن هل ثواب أذكار المساء في وقتها مثل قولها بعد خروج موعدها المحدد؟

تعرف على أفضل ما قاله الشيخ الشعراوي عن الرزق

الأزهر: التوكل على الله بتفويض الأمر له عبادة





نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في السطور الآتية..

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الله -سبحانه وتعالى- هو المتحكم فى أرزاق عباده، يعطى ويمنع عن من يشاء، ولديه حكمة فى ذلك، وتابع: "فضلًا عن أن الله لا يُسأل عما يفعل، واللى مكروب علشان المال؛ أقول ليه "تأدب مع الله، وخذ بالأسباب، واشتغل، وربنا هيرزقك لا تقلق، وإن جاء إليك القليل؛ اشكر الله علشان يزودك".

وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية «dmc»، أنه على العبد أن يقبل بحكم الله ويأخذ بالأسباب ويجتهد فى عمله، ويشكر الله -سبحانه وتعالى-، ويطلب من البركة، قال - تعالى-: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، ( سورة إبراهيم: الآية 7).

وتابع الداعية الإسلامي :" ربنا هيزودك ويكرمك والقليل هيخليه كتير ليك، والمكروب بسبب المال عليه أن يطلب البركة من الله -سبحانه وتعالى- و يرضى بقضاء الله - عز وجل- فى السراء والضراء، كون قدر الله نافذ لا محاله .

واستدل بقوله - تعالى-: «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»، ( سورة البقرة: الآية 155)، موضحًا أن هذا الابتلاء هو اختبار من الله لعباده من أجل أن يجزيهم خيرًا على صبرهم.

واستشهد الشيخ رمضان عبد المعز بقوله - تعالى-: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»، ( سورة البقرة: الآية 156، 157).

هل ثواب أذكار الصباح والمساء إذا قلتها في وقتها مثل ثواب قولها بعد خروج وقتها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت الدار في فتوى لها: إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لاسيما إذا فات وقتها بعذر.

قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَثَوَابُ الْقَضَاءِ دُونَ ثَوَابِ الأَدَاءِ، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ اسْتِوَاءَهُمَا] اهـ.

وأضافت: قال الإمام عبد الحميد الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهرُهُ وإن فات بعذر، وينبغي أنه إذا فات بعذرٍ وكان عزمه على الفعل، وإنما تركه لقيام العذر به؛ حصل له ثوابٌ على العزم يساوي ثوابَ الأداء أو يزيد عليه] اهـ.

وتابعت: قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 13، ط. دار الفكر): [ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو عقب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها] اهـ.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إن التوكل على الله بتفويض الأمر له عبادة من أجل عبادات القلب التي يكتمل بها إيمان العبد، ويتقرب بها إلى ربه- سبحانه-، لافتًا: التوكل عبادة تتجلى فيها وسطية الإسلام؛ إذ أن التوكل وسط بين طرفي نقيض مذمومين؛ فالمتوكل الحق بعيد عن اللامبالاة والتواكل، وبعيد كذلك عن الاعتقاد في الأسباب والاكتفاء بها، ولا ينفي هذا أن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله.

وأوضح « مركز الأزهر» عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن التوكل له فضائل كثيرة، أولًا: الوكيل هو اسم من أسماء الله -سبحانه-،ويعني: القائم على كل نفس بما يُصلحها، موكول إليه أمرها، ورزقها وفق حكمته وإرادته، قال -تعالى-: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، وقال: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا} [الأحزاب: 3].

وتابع: ثانيًا: التوكل صفة لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، سماه ربُّه بها؛ إذ سمَّاه المُتوكل؛ فعن عطاء بن يسار قال: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، قُلتُ: أخْبِرْنِي عن صِفَةِ رَسولِ اللَّهِ ﷺَ في التَّوْرَاةِ؟ ،قالَ: «أجَلْ، واللَّهِ إنَّه لَمَوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ ببَعْضِ صِفَتِهِ في القُرْآنِ: {يَا أيُّها النبيُّ إنَّا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا} [الأحزاب: 45]، وحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أنْتَ عَبْدِي ورَسولِي، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ، ليسَ بفَظٍّ ولَا غَلِيظٍ، ولَا سَخَّابٍ في الأسْوَاقِ، ولَا يَدْفَعُ بالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، ولَكِنْ يَعْفُو ويَغْفِرُ، ولَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حتَّى يُقِيمَ به المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بأَنْ يقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ويَفْتَحُ بهَا أعْيُنًا عُمْيًا، وآذَانًا صُمًّا، وقُلُوبًا غُلْفًا» [أخرجه البُخاري].

وواصل: ثالثًا: المتوكل ينالُ رضا الله ومحبته، قال -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159]

وأكمل: رابعًا: الاتصاف بالتَّوكل سبب لدخول الجنة؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون} [العنكبوت: 58].

واسترسل: خامسًا: حسن التوكل على الله سبب لجلب رزقه -سبحانه-، فالله -عز وجل- لا يضيع عبدًا حقّق التَّوكل عليه كما أمر، قال ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا» [أخرجه أحمد وغيره].

وأردف: سادسًا: التوكل الحق يجبر خللَ الأسباب، ويقوي ضعفها، وتُنال به إعانة الله سبحانه، وقد زخر القرآن الكريم بقصص الأنبياء التي تدل على ذلك، فهذا سيدنا موسى عليه السلام بعد أن أخذ بأسباب النجاة من فرعون وجنوده، قال تعالى: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ} [الدخان: 23]؛ جبر توكلُه على الله سبحانه وتعالى ما قصرت عنه الأسباب؛ لمّا لحقه فرعون وجنوده، وقال من استعجل: هلكنا، {قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشعراء: 61-62]، ونجاه الله ومن معه من المؤمنين.

وأشار إلى أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي استعد للهجرة وأخذ بالأسباب ما أمكنه من صاحبٍ، وزاد، وراحلتين، وخليفة يخلفه في فراشه، وهادٍ خِرِّيت، وماحٍ لآثار الأقدام، واتخاذ طريقٍ غير طريق المدينة المعهود، ومع هذا وصل الكفار إلى باب غاره؛ ولكنّ عناية الله أعمت على المشركين، وثبّت ﷺ قلبَ صاحبه قائلًا: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].

واسترسل: سابعًا: التوكل على الله يُساعد العبد على الرِّضا بقضائه والتَّسليم لأمره إن وقع ما لا يحب دون يأس أو إحباط.

قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي، نصائح لكل المسلمين حول أهمية رضا كل إنسان على وجه الأرض برزقه الذي قسمه الله له في الحياة الدنيا.

وقال الشعراوي عبر فيديو نشرته لع الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، ووفقا للحديث القدسي " يا اِبنَ آدمَ خَلَقتُكَ لِلعِبَادةَ فَلا تَلعَب وَقسَمتُ لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب، فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ ، وكُنتَ عِندِي مَحمُودًا وإِن لَم تَرضَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي لأُسَلِّطَنَّ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فِيهَا رَكضَ الوُحوش فِي البَريَّةَ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ فِيهَا إِلا مَا قَسَمتُهُ لَكَ ، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَا .

وأوضح الشعراوي، أن التعب المقصود به ليس تعب الجسم ولكن تعب العقل والفكر، فإن رضي العبد بما قسمه الله أراح قلبه وبدنه الأمر الذي يدل على التعظيم والتنزيه والتطهير.