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جدل بين برلماني ومدير مطاعم حول الإغلاق في مواعيد محددة.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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عادل نصار
نشب اختلاف على الهواء بين النائب رضوان الزياتي، و محمد عيسى مدير سلسلة مطاعم كبري في محافظة القاهرة، في برنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، بشأن مقترح تحديد موعد لعمل المطاعم والكافيهات الفترة المقبلة وبعد أزمة كورونا.

قال النائب رضوان الزياتي، إنه اقترح تحديد مواعيد لعمل الكافيهات والمطاعم والمحالات التجارية في الصيف  حتى الساعة التاسعةوفي الشتاء حتى الثامنة مساء كمواعيد للإغلاق، مضيفا أن من المفترض بعد فيروس كورونا المستجد تتغير الأمور. 

وأضاف الزياتي، أن ذلك لهدف آن :"نوفر الطاقة والناس لا تسهر والناس تفوق لعملها باكرا، وتبدا مواعيد العمل في الصباح الباكر من السادسة صباحا، والحكومة تستطيع تنفيذ هذا الأمر بكل تأكيد وهناك إرادة سياسية لذلك".

وأكد البرلماني، أن هناك أغلبية في مجلس النواب توافق على هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن هذا الأمر في صالح مصر.
 
فيما اختلف معه مدير المطاعم ، قائلا :"نريد أن نستثنى الكافيهات والمطاعم من هذا الأمر لانه في ناس هتضر من هذا الأمر كثيرا وعمالة كثيرة"، ليرد عليه النائب قائلا :"ممكن أن يكون للأماكن السياحية فقط وليس لكل الكافيهات والمطاعم".

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