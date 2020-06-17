ساعدوا سود أمريكا .. شقيق جورج فلويد يستغيث بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كافح المواطن الامريكي جورج فلويد بشدة ليسمع صوته لمعتقليه قبل دقائق من وفاته بينما كان قاتله يجثو فوق رقبته في مينيابوليس بولاية مينسوتا، وهو يستغيث، صارخا " لا أستطيع التنفس " ولكن أخيرا، صمت.





اليوم الأربعاء، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من مقتل فلويد، رفع شقيقه صوته نيابة عنه في رسالة إلى الدبلوماسيين الدوليين.





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قال فيلونيس فلويد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لـ الأمم المتحدة في خطاب القاه عن بعد "أخي جورج فلويد هو واحد من العديد من الرجال والنساء السود الذين قتلوا على يد الشرطة في السنوات الأخيرة، الحقيقة المحزنة هي أن القضية ليست فريدة من نوعها".





واضاف "الطريقة التي رأيت بها أخي يتعرض للتعذيب والقتل أمام الكاميرا هي الطريقة التي تعامل بها الشرطة السود في أمريكا، لقد شاهدت أخي يموت، كان يمكن أن أكون أنا في مكانه".





وخلال جلسة عقدت بسرعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طلب فلويد من المجموعة تشكيل لجنة تحقيق في العنصرية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة - على وجه التحديد "عمليات القتل" التي تتم بأيدي ضباط الشرطة البيض ضد المواطنين السود في أمريكا، وجرائم العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلمين.





وأضاف شقيق جورج فلويد "أطلب منك مساعدته، أطلب منك مساعدتي، أطلب منكم مساعدتنا، نحن السود في أمريكا"





وبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، فإن لجان التحقيق هي في الواقع بعثات لتقصي الحقائق. فهي لا تهدف فقط إلى جمع المعلومات ولكن أيضًا التوصية "باتخاذ تدابير لتصحيح الانتهاكات، وتوفير العدالة والتعويض للضحايا، ومحاسبة الجناة.





وتابعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عشرات اللجان الدولية للتحقيق على مدى العقود الثلاثة الماضية، من رواندا إلى سوريا.



