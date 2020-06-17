لإثارتهم البلبلة.. المهن الموسيقية تحيل عددا من أعضائها للتحقيق

قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة عدد من اعضائها العاملين الى التحقيق وأيضا رفع دعاوى قضائية مباشرة بدءا من غد ضد البعض الآخر.





وجاء ذلك لمخالفتهم القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة و نشر اخبار مغلوطة من شأنها تعكير الصفو العام واثارة البلبلة خاصة داخل اروقة الجمعية العموميةو منهم المطرب خالد الامير واحمد نصر الله الذي دعا الى التظاهر وتكدير السلم العام.





صرح بذلك المايسترو احمد رمضان سكرتير عام النقابة و قال ان المجلس قرر أيضا الغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين شاركوا في نفس العمل والهجوم الدائم على اعمال النقابة بدون وجه حق وبدون اسباب او معلومات صحيحة واثارة البلبلة وتكدير الصفو العام من خلال عدد من الصفحات الشخصية والجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات مغرضة تدعو لوقفات احتجاجية ومظاهرات في وقت تعاني الدولة باسرها من ازمات عديدة تحتاج من الجميع التكاتف من اجل الصالح العام مما تسبب في الخروج على قواعد النظام العام وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.



