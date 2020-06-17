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سنتابع الجميع.. محافظ القاهرة: محاسبة كل من يتراجع عن أداء مهامه الطبية..فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:32 م
خالد عبدالعال، محافظ
خالد عبدالعال، محافظ القاهرة
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اسراء صبري
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه سيمر يوميا على المستشفيات، بالإضافة إلى محاسبة كل من يتراجع عن أداء عمله الفترة القادمة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال المؤتمر الصحفي مع وزيرة الصحة اليوم، أن الدولة تضع المواطنين وصحتهم في أول اهتماماتها، وشدد على أهمية تقديم الرعاية الصحية كاملة للمواطنين.

وتابع : أن الوزارة خلال الفترة الماضية قدمت الكثير، وأيضا ستقدم الكثير خلال الفترة القادمة، مؤكدا على ضرورة تحمل الجميع مسئوليته.

وواصل قائلا: احنا بنطمن المواطنين.. ولازم يكونوا على ثقة بأن الأطقم الطبية تعمل وتقدم الرعاية الطبية للجميع، كما أنها في خدمة المريض.

وشدد على أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة، بالإضافة إلى والأجهزة أيضا، ولكن ما ينقصنا المتابعة والمحاسبة، وذلك ما سيحدث.
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