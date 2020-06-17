AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان | إقرار 9 قوانين.. رفض رفع الحصانة عن عجينة.. وعلاوة خاصة بأمر السيسي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 17 يونيو:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها قانون الأمراض المعدية.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

8 قوانين تنتظر الرأى النهائي.. مجلس النواب يناقش قانوني انتخابات «النواب والشيوخ».. غدًا

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة وقوانين الانتخابات

يتبقى القليل في عمر المجلس.. عبد العال: نصوص قوانين مجلسى النواب والشيوخ لن تخرج إلا بالتوافق

قانون الشيوخ والموازنة العامة.. على مائدة نواب البرلمان اليوم

عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

نادي أسوان يعلن موقفه من عودة الدوري

أخبار الفن.. سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي.. حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

تحليل يكشف زواج ملك إيرلندي من شقيقته أو والدته وإنجابها منه.. تفاصيل

بعد واقعة التنمر.. صورة جديدة لـ شريف منير برفقة بناته وزوجته وحفيدته

بأمر الرئيس.. منح علاوة خاصة للموظفين و150 جنيها حافزا إضافيا

تصعيد المفاوضات لمستوى رؤساء حكومات الدول الثلاث.. مصر تواصل تحقيق المكاسب في ملف سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

طريقة عمل كيك القرفة بالقهوة خطوة بـ خطوة