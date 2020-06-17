أخبار البرلمان | إقرار 9 قوانين.. رفض رفع الحصانة عن عجينة.. وعلاوة خاصة بأمر السيسي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 17 يونيو:لمدة سنتين.. البرلمان يوافق نهائيا على إيقاف العمل بقانون الأطيانالبرلمان يوافق نهائيا على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للإنتخاباتالبرلمان يوافق على تعديلات قانون الهيئة الوطنية للانتخاباتمجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةالحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين.. البرلمان يوافق على قانون السايسبأمر الرئيس.. منح علاوة خاصة للموظفين و150 جنيها حافزا إضافياأضخم موازنة في تاريخ مصر.. البرلمان يعتمدها بـ 2 تريليون و297 مليار جنيهوزير المالية: أخذنا موافقة من القيادة السياسية على تحسين المرتبات تدريجيارغم كورونا.. وزير المالية: مصر تمكنت من سداد التزاماتها الدوليةالبرلمان يرفض رفع الحصانة عن عجينة في واقعة مستشفى شربين العام