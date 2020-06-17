رئيس المريخ يكشف كواليس اجتماع أندية القسم الثاني مع اللجنة الخماسية.. فيديو

كشف أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدي تفاصيل جديدة بشأن اجتماع أندية مجموعة القاهرة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
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وقال جوهر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": " المناقشات جاءت مميزة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتحدثنا في كل شيء بخصوص دورى القسم الثانى وتعديلات لائحة النظام الأساسي".
وأضاف: "جرت المناقشات بشأن شروط الترشيح واتفقنا علي تفعيل روابط الأندية وتم طرح أن الأندية ليس لديها القدرات المالية لعمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب".