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رياضة

رئيس المريخ يكشف كواليس اجتماع أندية القسم الثاني مع اللجنة الخماسية.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:45 م
نادى المريخ البورسعيدي
نادى المريخ البورسعيدي
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محمد رشاد
كشف أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدي تفاصيل جديدة بشأن اجتماع أندية مجموعة القاهرة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

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وقال جوهر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": " المناقشات جاءت مميزة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتحدثنا في كل شيء بخصوص دورى القسم الثانى وتعديلات لائحة النظام الأساسي".
 
وأضاف: "جرت المناقشات بشأن شروط الترشيح واتفقنا علي تفعيل روابط الأندية وتم طرح أن الأندية ليس لديها القدرات المالية لعمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب".
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