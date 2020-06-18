أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يونيو 2020

أسعار الذهب في مصر استقرارا في مستهل تعاملات اليوم، الخميس، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 775 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية. سجلتاستقرارا في مستهل تعاملات اليوم، الخميس، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 775 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.









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وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 883 جنيها و886 جنيها .

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 810 جنيهات و812 جنيها





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 773 جنيها و775 جنيها





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 663 جنيها و664 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 515 جنيها و517 جنيها .





يتراوح سعر الجنيه الذهب 6184 جنيها و6200 ، يزن 8 جرامات

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أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وعنبالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



