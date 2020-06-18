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تعليم

اليوم انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بتربية عين شمس

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم بدء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل حدثت لهم وهم يقومون بتسليم أبحاثهم ومن المقرر .

وأضاف عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد ان من المقرر غلق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل منوها انه يمكن للطلاب  فرق النقل إذا رسب أحدهم في الأبحاث يمكن ان يقوموا بتقديم بحث آخر ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إعلان النتيجة.

أشار أبو العينين الي  أنه بدأ تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل، من المستوى الأولى والثانية والثالث.

وأكد الدكتور ماجد أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الابحاث وبعضها واذا تم التشابه بين الأبحاث سوف يعرض الطالب نفسه إلى الرسوب .

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