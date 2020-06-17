توريد 23988.699 طن قمح إلى صوامع وشون الأقصر

اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارةالتموين بمحافظة الأقصر ، ان كمية القمح الموردة الى صوامع وشون المحافظة حتى اليوم بلغت 23988.699 طن قمح بنسبة 70.55% من السعة التخزينية بالمحافظة.





واضاف بانه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 36.63 مليون جنيه من المنافذ التموينية بالمحافظة بنسبة 85.2 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.





وأشار إلى أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.63 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 75526 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن الشهر الماضي.





واوضح وكيل وزارة التموين انه تم صرف كمية من الخبز البلدي قدرها 41.86 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف / يوم.





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ونوه الى انه تم صرف 2575 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم.





وكشف وكيل وزارة التموين عن تحرير28 محضر ومخالفة تموينية ضد المخالفين من المخابز والمحلات التجارية، وكان أبرز المضبوطات "نصف طن سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 40جراما في الكيلو الواحد ضد أحد متعهدي تعبئة السكر".





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الاسواق.