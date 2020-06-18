أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق سلسلة Find X2 في الأسواق الهندية.. وكيفية استخدام ميزة الرد الآلي بـ WhatsApp

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة با لعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:









تعتزم شركة هونر Honor ، العلامة التجارية الفرعية التابعة لهواوي، إطلاق هاتف Honor 9A ، إلى جانب جهاز Router 3 في الأسواق العالمية، يوم 23 من يوليو القادم، كجزء من حدث VIP Day على شبكة الإنترنت.

