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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق سلسلة Find X2 في الأسواق الهندية.. وكيفية استخدام ميزة الرد الآلي بـ WhatsApp

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:16 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


تعتزم شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة لهواوي، إطلاق هاتف Honor 9A، إلى جانب جهاز Router 3 في الأسواق العالمية، يوم 23 من يوليو القادم، كجزء من حدث VIP Day على شبكة الإنترنت.


يعد تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك هو أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر استخداما، إذ يتيح لك تطبيق المراسلة الفورية إرسال واستقبال النصوص ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات والمستندات، إلى جانب تحميل صورة الملف الشخصي وتحديث وعرض حالة الأشخاص لمعرفة مكانهم.


بعد أن أوقفت شركة جوجل Google، العرض الذي يتيح لمستخدمي منصة الألعاب Stadia Pro، الحصول على اشتراك مجاني بالخدمة لمدة ثلاثة أشهر، أعلنت عملاق البحث الأمريكي اليوم الأربعاء، عن عرض جديد لسعر اشتراك خدمة Stadia Premiere Edition، والتى تأتي من خلال العرض بسعر 30 دولار أمريكي.


بدأت خدمات المدفوعات الإلكترونية في الانتشار مؤخرا بشكل كبير عبر الهواتف الذكية بين تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بالإضافة إلى خدمات المدفوعات الرقمية التى تدعمها شركات المدفوعات الإلكترونية حول العالم مثل فيزا Visa وباي بال paypal.


قررت شركة أوبو Oppo، طرح سلسلتها الرائدة Find X2، في الأسواق الهندية بعد مرور ثلاثة أشهر من الإعلان عنها، وستتوفر التشكيلة للبيع من خلال متجر أوبو الرسمي في الهند بالإضافة إلى متجر Amazon India.


تواصل شركة فيسبوك Facebook، اتخاذ إجراءاتها ضد الحسابات التى تحرض على الكراهية، حيث إزالة المئات من حسابات المستخدمين من منصتي فيسبوك وإنستجرام.


تطرح شركة عملاق التدوينات المصغرة تويتر Twitter ، نوعا جديدا من التغريدات، حيث أعلن موقع التواصل الاجتماعي عن دعم التغريدات الصوتية ضمن نظامه الأساسي، مما يسمح للمستخدمين مشاركة تغريداتهم في شكل ملفات صوتية.
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