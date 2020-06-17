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رياضة

شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق نابولي لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي المسابقة المحلية.


وانتهت المباراة بركلات الترجيح 4-2 بعد إهدار ديبالا ودانيلو ركلتين أمام ميرت حارس نابولي.


وكان رونالدو قريبا من تسجيل هدف الافتتاح بعد مرور 4 دقائق فقط على صافرة البداية، لكن الحارس ميريت نجح في التصدي لتسديدته بكل براعة، وأبقى على حظوظ فريقه قائمة بقوة.


وخطف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الكرة من خط دفاع نابولي الذي ارتكب هفوة قاتلة، ثم مررها بسرعة ودقة عالية إلى رونالدو الذي بدوره استلمها وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء باحثًا عن الهدف الأول.


وسنحت الفرصة لنابولي لتسجيل هدف التقدم في ظل سيطرة التعادل السلبي على لوحة النتيجة لكن رأسية بوليتانو وجدت أحضان بوفون.


وبعد ذلك بدقيقة حاول لورينزو إنسيني فض عذرية شباك بوفون لكن تسديدته القوية علت العارضة بسبب وضعيته غير الجيدة أثناء التسديد.


نابولي حصد اللقب بعدما انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف، وحسمت ركلات الترجيح اللقب السادس في تاريخه بالكأس بعد 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.

الفريقان التقيا سابقا في نهائي كأس إيطاليا 2012 وحقق نابولي الفوز بثنائية دون مقابل.

شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور
شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور
شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور
شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور
شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور
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