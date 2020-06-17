شاهد كيف احتفل نابولي بلقب كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بدون جماهير.. صور

وكان رونالدو قريبا من تسجيل هدف الافتتاح بعد مرور 4 دقائق فقط على صافرة البداية، لكن الحارس ميريت نجح في التصدي لتسديدته بكل براعة، وأبقى على حظوظ فريقه قائمة بقوة.









وخطف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الكرة من خط دفاع نابولي الذي ارتكب هفوة قاتلة، ثم مررها بسرعة ودقة عالية إلى رونالدو الذي بدوره استلمها وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء باحثًا عن الهدف الأول.



