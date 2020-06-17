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السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
عرض التلفزيون المصري خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.

وقد أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق في ليبيا، اليوم الأربعاء،  القبض على المتهمين بالإساءة لعمال مصريين في مدينة ترهونة.

وقال بيان صادر عن داخلية الوفاق:"تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزراة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، حيث تمكنت الجهات الضبطية التابعة لوزارة الداخلية من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلفاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام".


وأضاف البيان:"كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي".

وتابع البيان:"وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له م إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص".

وواصل البيان:"تؤكد وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري".

وشدد البيان على أن وزارة الداخلية "ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز".

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