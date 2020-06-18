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حوادث

حبس عاطل حول منزله لمخزن سلاح ومخدرات في مدينة نصر

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحويل منزله بعزبة الهجانة إلى مخزن سلاح ومخدرات للاتجار فيها.

وأمرت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم وهل هناك متورطين فى الواقعة من عدمه.

حول عاطل مسكنه بعزبة الهجانة بمدينة نصر إلى مخزن سلاح ومخدرات للاتجار فيها ، إلا أن رجال أمن القاهرة تمكنوا من مداهمة الشقة وضبط فيها أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من مخدر الحشيش ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

 فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قيام (عاطل، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على (4 فرد خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات لذات العيار- 9 أسلحة بيضاء  " مطواة، كتر"- كمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جرام- مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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