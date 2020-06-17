موجز السوشيال ميديا | أحمد الفيشاوي يروج لأجدد أعماله.. غادة عبد الرازق تنشر صورها في المصيف.. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة من العصور الوسطى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهر في الفيديو أحد مشاهد رامز أمير في فيلم "حملة فرعون".





وظهرت بصورة لها على شكل امراة ترتدي ثيابا من العصور الوسطى.





وظهرت في الصور، رفقة أفراد أسرتها وهم يقضون الإجازة الصيفية من داخل احدى القرى السياحية.



