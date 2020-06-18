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مرأة

بشرتك مش بتتحسن بـ ماسكات.. إليك الأسباب

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:35 ص
اسماء محمد
تلعب الماسكات الطبيعية دورا كبيرا فى العناية بالبشرة وحمايتها من ظهور الكثير من العيوب خاصة التجاعيد والاسمرار والحبوب ولكن بعض النساء لا يحصلن على النتيجة المرغوبة.

تعانى الكثير من السيدات من عدم استجابة بشرتها للماسكات أو تدهور وضعها رغم أنه قد يكون من الماسكات الشهيرة التى تستخدم على نطاق واسع فى عالم التجميل ونتائجها معروفة .. فما السر؟

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يفسر موقع "boldsky" هذه الحالة بوجود أحد المشكلات التالية وتجاهل المرأة لها..

-عدم إجراء اختبار حساسية للبشرة لمعرفة مدى استجابتها للماسك قبل تطبيق .

-أسلوب الحياة الممتلئ بالعادات غير الصحية مثل التدخين والوجبات الجاهزة.

- الحفاظ على رطوبة البشرة عن طريق الاهتمام بتناول الكثير من الماء على عدة مرات فى  اليوم.

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