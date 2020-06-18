حبس لصين سرقا سيارة تاكسي بالإكراه من صاحبها بالمقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه.





وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها قبل ذلك.





وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض على لصين سرقا سيارة أجرة من قائدها بالإكراه، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.





تبلغ للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهًا عنه ، ولاذا بالفرار.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (سائق "تاكسى" ، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة) .





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.