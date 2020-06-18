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تعليم

21 يونيو.. آخر موعد لاستلام المشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بجامعة حلوان

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تواصل جامعة حلوان استلام المشاريع البحثية من طلاب فرق النقل الجامعة بكافة الكليات والتى تعد بديلا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد. 


ويلتزم الطلاب بمواعيد التسليم المخصصة لكل مادة ، ويتم ارسال هذه المشاريع عبر البريد الالكترونى المخصص لكل  فرقة من فرق النقل بالكليات وفقا للضوابط التى اعلنتها كل كلية


ومن المقرر أن تستكمل الكليات بالجامعة استلام البحوث حتى 21 يونيه الجارى وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الجامعة .


الجدير بالذكر انه قد بدأت الجامعة فى استلام المشاريع البحثية من يوم 31 مايو 2020. 

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