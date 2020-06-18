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اقتصاد

الحكومة تنفق 241.023 مليار جنيه على أجور الموظفين

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
رفعت الحكومة من مصروفاتها علي أجور الموظفين في الدولة خلال الفترة من يوليو حتي إبريل من العام المالي الجاري لـ241.023 مليار جنيه مقابل 218.6 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق بفارق 22.432 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول إجمالي المصروفات العامة في أول 10 شهور من بداية العام المالي الجاري لـ1.1 تريليون جنيه مقابل 982.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق

وصلت مصروفات فوائد الديون لـ49.9 مليار جنيه مقابل 48.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي إبريل من العام المالي الماضي.

بلغت مصروفات الدعم نحو 407.31 مليار جنيه مقابل 351.32 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي إبريل من العام المالي السابق.

وأنفقت الحكومة علي الاستثمارات مبلغ 123.301 مليار جنيه في الـ10 شهور الأولي للعام المالي الجاري مقابل 99.4 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة.

جاء خلال الجلسة العامة التي عقدت الأربعاء داخل البرلمان المصرى لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد  2020/2021.
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