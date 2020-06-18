لقطات مخيفة.. سيدة تتفاجأ بـ شبح قطتها المتوفاة منذ عام

عاشت سيدة لحظات مرعبة بعد أن رأت شبح قطتها الميتة منذ عام على الأريكة في ذكرى وفاتها، تلك المشاهد جعلت "كلوتشان" في حالة من الحيرة والخوف مما دفعها إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن إجابة لما تراه.





فقد نشرت "كلوتشان" مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة بمنزلها، وظهر بالفيديو شبح القطة وهو يجلس على الأريكة، وأوضحت كيف ماتت قطتها التي تدعى "بلاك جاك" قبل عام واحد بالضبط في 24 مايو، وهو اليوم الذي رصدت فيه "شبحها".









وتوضح "لا شيء يظهر على الأريكة على اليسار، ولكن بمجرد أن تضيء الأضواء يظهر ظل باهت، ويبقى الظل خفيفًا قبل أن يصبح أقل شفافية وأسود داكنا، يبدو كأن الظل يجلس على الوسائد على الأريكة"؛ بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









وأوضحت المرأة أنه لم يكن هناك سوى وسائد باللون الكريمي والأحمر والرمادي على الأريكة وأنه لا يوجد شيء أسود، وذكرت أيضًا أن القطة كانت تنام على تلك الأريكة ولكن ليس بالضرورة في المكان الذي يوجد فيه الظل.













كما استبعدت صاحبة الحيوانات الأليفة إمكانية أن تكون قطتها الأخرى حيث قالت إنها في الغالب بيضاء ذات بقع بنية وأسود، وفي نهاية الفيديو تأتي المرأة إلى الغرفة وتنظر مباشرة إلى الأريكة حيث الظل المستلقي.



