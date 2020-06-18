إسلام صادق: كينو في الزمالك بدعم من رجل أعمال عربي.. فيديو

كشف الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة من العيار الثقيل حول دعم رجل أعمال عربي لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد انتهاء الموسم الحالي.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "إسماعيل يوسف كشف أن هناك رجل أعمال عربي سوف يدعم الزمالك فى صفقات الانتقالات الصيفية وهذا أمر مفاجئ".

وأضاف "كينو قد يكون صفقة مدوية ودعم من رجل الأعمال العربي فى الميركاتو الصيفي".



