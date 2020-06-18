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عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:27 ص
المصريين المحتجزين
المصريين المحتجزين بليبيا
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البهي عمرو

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم إليكم بثًا مباشرًا لـ  لحظة وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيعرض بعد قليل وصول المصريين المحتجزين بليبيا الي ارض الوطن، اتصالات مصرية ليبية تسهم في عودة المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.

وأضاف الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس السيسي لا يترك أبنائه.


وقد أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق في ليبيا،  القبض على المتهمين بالإساءة لعمال مصريين في مدينة ترهونة.

وقال بيان صادر عن داخلية الوفاق:"تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزراة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، حيث تمكنت الجهات الضبطية التابعة لوزارة الداخلية من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلفاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام".


وأضاف البيان:"كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي".

وتابع البيان:"وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له م إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص".

وواصل البيان:"تؤكد وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري".

وشدد البيان على أن وزارة الداخلية "ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز".

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