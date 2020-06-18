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أخبار العالم

سكاي نيوز: عودة العمال المحتجزين في ليبيا إلى مصر

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل، بأن العمال المصريين الذين احتجزتهم ميليشيات حكومة الوفاق بمدينة ترهونة الليبية، سيصلون إلى القاهرة في ساعات. 

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق، القبض على المتهمين بالإساءة للعمال وكشف هويتهم تمهيدًا للتحقيق مهم. 

وقال بيان صادر عن الوزارة "تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي".

وتابع البيان "سيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص".

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