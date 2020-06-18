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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل أستون فيلا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
استأنفت أمس الأربعاء منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأُقيمت أمس مباراتان مؤجلتان من الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج، حيث تعادل نادي أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد سلبيًا، بمشاركة المحترفين المصريين أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه كبديلين.

وفي المباراة الأخرى، اكتسح نادي مانشستر سيتي نظيره نادي أرسنال بثلاثية نظيفة، سجلها رحيم ستيرلنج وكيفن دي بروين و فودين، ليؤجل حسم نادي ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للجولة القادمة على أقل تقدير.

ونرصد لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباراتي الأمس

المركز الأول ليفربول برصيد 82 نقطة

المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 60 نقطة

المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 53 نقطة

المركز الرابع تشيلسي برصيد 48 نقطة

المركز الخامس مانشستر يونايتد برصيد 45 نقطة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل أستون فيلا
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