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اقتصاد

ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية لـ 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:03 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحليةلـ3.623 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 3.4 تريليون جنيه في فبراير السابق له بفارق223 مليار جنيه، ومقارنة بـ3.331 تريليون جنيه في يناير السابق لهما بفرق292 مليار جنيه

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي صافي المطلوبات من الحكومة نحو 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 2.14 تريليون جنيه في يناير 2020.
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وصلت المطلوبات من قطاع الاعمال العام نحو 125.15 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 124.922 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 124.6 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

ووصل المطلوب من القطاع الخاص نحو 700.91 مليار جنيه مقابل 673.32 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 664.743 مليار جنيه في يناير السابق.

وبلغ المطلوب من القطاع العائلي نحو 416.72 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 401.62 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 393.55 مليار جنيه في يناير 2020.


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