حياة 100 مليون مواطن.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: محدش يقدر يقطع علينا المياه ..فيديو

اثيوبيا لابد أن تتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن الموقف الدولي في المفاوضات معنا، منفعلًا "إحنا حقنا في المياه، ومحدش يقدر يقطع علينا المياه". أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بالتحكم في مصائر شعبها، مؤكدا أن





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، " من يستطيع إيقاف حياة 100 مليون، والبيان واضح أن إثيوبيا تأخذ مواقف خاطئة"، موضحًا "إثيوبيا بتقول إحنا نعمل المشروعات اللى إحنا عايزينها، وبدون آلية قانونية".





وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن المفا وضات مستمرة، ومصر وافقت على بناء السد، ولكن دون المساس بحقوقها في مياه النيل





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق يتم أمام العالم، مرددًا "ومفيش حد يقدر يقول أن مسألة المياه بها مجاملة لأنها حياة 100 مليون مواطن مصري".





وقال أحمد موسى " الـ 100 مليون كلهم مع الدولة ومع مصر.. ولا نقطة مياه سنفرط فيها دي حصة مصر يعني حياة الـ 100 مليون".



