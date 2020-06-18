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رياضة

طارق العشري: فترة إعداد اللاعبين غير كافية قبل استئناف الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:11 ص
طارق العشري
طارق العشري
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حسام الحارتي

قال طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادي منذ صدور قرار عودة النشاط.


وأضاف طارق العشري خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن الراحة السلبية التي حصلت عليها كافة الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي عقب انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة من قبل.


وتابع:" اللاعب هو الأساس داخل أي منظومة الرياضية وأحتاج 10 أيام لإعادة اللاعبين إلي أوزنهم الطبيعية بعد توقف النشاط".


وأوضح أن الحفاظ على قوم الفريق الأساسي هدف النادي المصري خلال الفترة المقبلة.


وأكد طارق العشري أن فترة إعداد اللاعبين غير كافية قبل استئناف الدوري المصري من جديد.

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