بعد عودة المصريين من ليبيا.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرا يا ريس

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أنه رئيس لكل المصريين ويسعى دائما للمصلحة الوطنية.









وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم تحدث عن موضوع السد في عام 2014، متابعا أن :"السيسي قال للعالم خلو بالكو وحذر العالم وفي الاجتماعات في الاتحاد الافريقي والصين والالمان وكل العالم لديهم موقف مصر الواضح".









وتابع الإعلامي أن كل دول العالم عارفين، السيسي مسئول عن حياة 100 مليون.





وقدم أحمد موسى الشكر للرئيس السيسي، والأجهزة المصرية التي عملت على إرجاع المصريين من ليبيا.



