العالم كله بيتغير إلا أنتوا.. محمد هنيدي يسخر من هزيمة أرسنال بثلاثية

علق الفنان محمد هنيدي بطريقة كوميدية على هزيمة فريق أرسنال الإنجليزي من فريق مانشستر سيتي في أولى مباريات الفريقين بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكتب محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏العالم كله بيتغير وانتوا ثابتين علي موقفكم

‎@Arsenal".

وكان نادي مانشستر سيتي فاز مساء أمس، الأربعاء، على ضيفه نادي أرسنال بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات الفريقين بعد عودة البريميرليج من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.











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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 60 في المركز الثاني، ويؤجل حسم نادي ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للجولة القادمة على أقل تقدير، بينما توقف رصيد نادي أرسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع.



