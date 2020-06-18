AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العالم كله بيتغير إلا أنتوا.. محمد هنيدي يسخر من هزيمة أرسنال بثلاثية

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:44 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
Advertisements
مصطفى كرم

علق الفنان محمد هنيدي بطريقة كوميدية على هزيمة فريق أرسنال الإنجليزي من فريق مانشستر سيتي في أولى مباريات الفريقين بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكتب محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏العالم كله بيتغير وانتوا ثابتين علي موقفكم
‎@Arsenal". 

وكان نادي مانشستر سيتي فاز مساء أمس، الأربعاء، على ضيفه نادي أرسنال بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات الفريقين بعد عودة البريميرليج من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.



إقرأ أيضا :

مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بثلاثية.. ويؤجل حسم ليفربول لـ لقب الدوري الإنجليزي.. فيديو


وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 60 في المركز الثاني، ويؤجل حسم نادي ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للجولة القادمة على أقل تقدير، بينما توقف رصيد نادي أرسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم آرسنال يعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي

بنتيجة 6-0.. أرسنال يستعد للدوري الإنجليزي بفوز كاسح على شارلتون

مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بثلاثية.. ويؤجل حسم ليفربول لـ لقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد.. إصابة مروعة لمدافع مانشستر سيتي أمام آرسنال ونقله للمستشفى

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل أستون فيلا

ترشيحاتنا

مصر القوية.. السيسي يعيد المصريين المحتجزين لدى حكومة الوفاق من ليبيا.. القصة الكاملة

يسبب 12 مشكلة أخرى.. الآثار السلبية لدواء ديكساميثازون لعلاج كورونا

أحمد موسى يشن هجوما على أحمد مكي: عامل فيها شريف وأنت تدافع عن مرسي الجاسوس

نشأت الديهي لـ أبو تريكة: "كرداسة اللي انت منها قد قطر 4 مرات"

دعاء الأنبياء عند الشدائد.. ردّد ما كان يدعو رسل الله وقت المحن والابتلاءات

المسحة الثالثة تكشف تعافي أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة

طريقة تحضير معقم اليدين بالمنزل