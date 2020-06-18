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رياضة

صعوبة في تطبيق الإجراءات الوقائية.. طلعت يوسف: عودة الدوري مستحيل فنيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:47 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن استئناف بطولة الدوري هذا الموسم شبه مستحيل فنيا ووقائيا.

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات هاتفية على فضائية "الزمالك"، أن توقف النشاط الرياضي عقب انتشار فيروس كورونا تسبب في ضرر الجميع داخل الاتحاد السكندري.

وتابع "مفيش مقارنة بين عودة اللاعبين فى الدوريات الأوروبية والدوري المحلي.. في فارق في اللياقة وطرق التدريبات والعلاج".

وأشار إلي وجود صعوبة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت الحالي، إضافة إلي عدم تحديد مستشفيات لتلقي العلاج في حالة تواجد إصابة.

وأتم "يجب عقد جلسة بين المدربين ورؤساء الأندية لطرح رؤيتهم في عودة الدوري من جديد في ظل الظروف الحالية".


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