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منوعات

كالساندوتش.. شاحنة ضخمة تسحق 5 سيارات في ثوان ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:08 ص
شاحنة تسحق 5 سيارات
شاحنة تسحق 5 سيارات
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عزة عاطف
الشاحنات الضخمة المسرعة تعد الخطر الأكبر دائمًا وأبدًا على الطرق في كل مكان، فصعوبة السيطرة عليها كثيرًا تودي بحياة العديد من الضحايا المساكين إلى حتفهم.

يكشف مقطع فيديو متداول، عن لحظ أليمة سحقت فيها شاحنة ضخمة 5 سيارات دفعة واحدة على طريق «ام-5 أورال» بإحدى المقاطعات الروسية في مشهد يدمي القلوب.

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كانت السيارات تسير ببطء خلف شاحنة كبيرة على طريق «ام-5 أورال» حين فاجأتها شاحنة أخرى ضخمة جاءت مسرعة من خلفهم وقامت بسحق جميع السيارات "كالساندوتش" بين الشاحنتين.

لم يستطع سائق الشاحنة السيطرة عليها بسبب خلل مفاجئ في الفرامل كان ضحيته 5 سيارات على طريق ام-5 أورال في مقاطعة تشيلابينسك بروسيا.

ووفقًا لتقرير الشئون الداخلية لمقاطعة تشيلابينسك فقد راح ضحية الحادث شخصان وأصيب 7 آخرون جراء الدهس المفجع.

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كالساندوتش.. شاحنة ضخمة تسحق 5 سيارات في ثوان ..فيديو

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