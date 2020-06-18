غير جاهز للتخزين.. خبير موارد مائية: إثيوبيا قادرة على البدء في ملء سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة حتى الآن غير جاهز لتخزين المياه، مضيفا أن انهيار السد سيحدث "طوفان نوح".





وأضاف "شراقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن لا توجد دراسة هندسية دقيقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي لا يريد أي اتفاق في الملء وتشغيل السد بدون أي شروط.





وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المرحلة الحالية في غاية الأهمية في أزمة السد، لافتا إلى أن طالما التخزين لم يبدأ يعني أن التفاوض مستمر.





وتابع شراقي، أثيوبيا قادرة على البدء في التخزين لكن لم تفعلها وهى نقطة تحسب من الجانب الأثيوبي، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تفرط في حقها في مياه نهر النيل.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن السد العالي هو صمام الأمان لمصر.