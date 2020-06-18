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مرأة

7 فوائد لتناول الفول السوداني

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعد المكسرات من الأطعمة الغنية بالفيتامينات وتساعد على إنقاص الوزن وتمد الجسم بالطاقة؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد التى يحتوى عليها بين الفول السوداني وفقا لموقع "health line".

تعرف علي فوائد بين الفول السوداني:

1-غني بمضادات الأكسدة لذا يحميك من أنواع عديدة من السرطان
2- يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم لذا فهو صحي العضلات ويقويها
3-يحمي الجلد و الخلايا نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين e

4- الفول السوداني يخفض مستوى الكوليسترول الضار 
5- مفيد لصحة القلب نظرا لاحتوائه على دهون أحادية فيقال من خط أمراض القلب
6-يقلل من خطر تكون حصوات المرارة 
7-يعزز جهاز المناعة نظرا لاحتوائه على المغنيسيوم واوميجا 3 و او ميجا 6 والياف ودهون صحية .
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