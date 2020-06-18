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محمد منتصر: أفواج سياحية قادمة لمصر من بلجيكا وبيلاروسيا وألمانيا 26 يونيو ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:52 ص
محمد منتصر
محمد منتصر
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إبراهيم القادري
قال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن أفواجا سياحية قادمة من بلجيكا وبيلاروسيا وألمانيا ستصل يوم 26 من الشهر الجاري إلى وجهات سياحية منها الغردقة، وشرم الشيخ، ومطروح.

وأضاف محمد منتصر، في حواره التلفزيوني ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي"، أن مصر تقوم بوضع السياح في منتجعات معزولة؛ لتكون هناك محاذير كثيرة على تنقلاتهم.

وأوضح محمد منتصر، أن السياح القادمين إلى مصر سيكونون في مناطق خالية من فيروس كورونا وبها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الأزمة.

وتابع محمد منتصر، أن بعض الدول قامت بإرسال طلبات لمصر تنوه فيها بأنها تريد إرسال سياح إلى هذه المناطق في مصر.

واستكمل أن مصر قامت بالموافقة، وأنها ستوفر المتطلبات الصحية اللازمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية في هذه المنتجعات.
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