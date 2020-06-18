الدوري البرتغالي.. بنفيكا يحقق فوزا صعبا على ريو آفي بهدفين مقابل هدف

حقق فريق بنفيكا فوزا صعبا على ريو آفي بهدفين مقابل هدف، ليستعيد معه الصدارة من بورتو في الدوري البرتغالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم الأربعاء على ملعب "دوس أركوس" ضمن الجولة الـ27 .





تقدم ريو آفي أولا في النتيجة منذ الدقيقة 26 عن طريق مهاجمه الإيراني مهدي طارمي.





وفي الدقيقة 62 خرج لاعب الوسط الليبي المعتصم المصراتي مطرودا ببطاقة صفراء ثانية.





استغل بنفيكا هذا النقص وعاد مباشرة للقاء بهدف التعادل بعد دقيقتين عن طريق مهاجمه السويسري وهدافه هاريس سفيروفيتش.





وفي الدقيقة 87 سجل لاعب الوسط الألماني الشاب يوليان فيجل هدف الانتصار الثمين للفريق العاصمي.





واستعاد بنفيكا الصدارة، بنفس رصيد بورتو 64 نقطة، مع أفضليته بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد ريو آفي عند 41 نقطة يحتل بها المركز السادس مؤقتا.





وبنفس النتيجة فاز باسوش دي فيريرا على ضيفه بيلينينسيش.





وابتعد باسوش عن منطقة الخطر بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ16.





فيما تجمد رصيد بيلينينسيش عند 30 نقطة يأتي بها في المرتبة الـ13 بشكل مؤقت.