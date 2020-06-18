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المصريين اللي برا زي اللي جوا.. أحمد موسى: نشكر جيشنا العظيم على عودة المحتجزين في ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
أكد الإعلامي أحمد موسي، على خلفية وصول المصريين المحتجزين في ليبيا منذ قليل، أن المصريين في الداخل أو الخارج سواء وتحت رعاية القيادة المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي خلال برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على فضائية صدى البلد، أنه بعد وصوله أنباء عن عودة المصريين العالقين بليبيا، أصر استكمال حلقة برنامجه، ليتابع معه المصريون جميعهم تلك اللحظة المشرفة.

وأشار "موسى" إلى أن المصريين العائدين من ليبيا بخير، والإستقبال وفقا للتكليف الرئاسي كان على أعلى مستوى.

وهنيء "موسي" أهالي المحتجزين في ليبيا، ىعلى عودة أبنائهم، لافتا إلى أن إجراءات العودة شملت إجراءات طبية وفقا لما تتطلبه أزمة كورونا الحالية.

وتابع : "شكرا جيشنا العظيم"  على تأمين وصول المصريين ، الذي تطلب تأمينا كاملا لطول المسافة، وحتى لا يعترض أحد المصريين بسوء.
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