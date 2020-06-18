حكم من نسي عدد الصلوات التي نذرها.. الأزهر يوضح التصرف الشرعي

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن من كان قد نذر صلاة ثم نسي قدرها؛ الراجح أنه يُصلي ركعتين، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.
وأضافت « لجنة الفتوى» أنه إذا كان المنذور صيامًا ثم نسي قدره؛ يصوم يومًا واحدًا، كما ذهب أكثر أهل العلم ؛ لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم، وهو الراجح .
وأشارت إلى أنه إذا لم يقدر المسلم على الوفاء بالنذر لعذر أصابه؛ ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.
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علي قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها فماذا أفعل:
أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الواجب على من أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس أن يقضيها ؛ لقوله-تعالى- : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال: "علي قضاء أيام من رمضان ولا أتذكر عددها، فماذا أفعل؟"، أن من كان عليها أيام من رمضان ولا تعرف عددها فعليها أن تصوم إلى أن يغلب على ظنها أن إنتهت مما عليها، كذلك من شكت فى عدد الأيام التى عليها هل هي 5 أم 6 فعليها ان تصوم الـ6 أيام، فتصوم على سبيل الاحتياط فهو أولى ؛ لتبرأ ذمتها بيقين فإن كان عليها 5 أيام فتكون صامَتْها، وصامت اليوم الـ6 نافلة.
واستطرد: "إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبًا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين ، وإن كان غير واجب فهو تطوع".
نسيت كم يوم فطرت فماذا أفعل:
"نسيت كم يوم فطرت في رمضان فماذا أفعل؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "تذكري على قدر استطاعتك، واحسبي الأيام التي افطرتها بشكل تقريبًا، حسب ما اعتدتِ من مدة دم الحيض واستمراره".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة إذا فاتها أيام لأكثر من رمضان تتبع نفس الطريقة، ثم تقضي على قدر استطاعتها يوم أو يومين في الأسبوع.
نسيت التشهد الأول وسجود السهو:
نسيت التشهد الأول ونسيت سجود السهو، فماذا أفعل، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه قد يتساءل شخص ما ماذا يفعل لو نسي التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية كالظهر والمغرب وتذكر ذلك عند قراءته للفاتحة مثلًا؛ يحتار هل يكمل صلاته أم يرجع ويأتي بالتشهد.
وأوضح « شلبي» أنه على المصلى أن يكمل صلاته، ولا يعود ليأتي بالتشهد؛ لأن من قواعد الصلاة وأحكامها أنه إذا تلبس الإنسان بفرض وترك سنة؛ لا يعود إليها ويترك الفرض.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفرض أقوى من السنة؛ فلا يتركه المصلي ليعود إلى السنة، وعلى من حدث معه هذا الموقف أن يكمل صلاته وقبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو، منوهًا: وإن نسى أن يسجد للسهو وتذكر بعد أن يسلم؛ يقضيها ويسجد ولا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-.