برلماني: هناك مناطق سياحية في مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار عودة السياحة من الممكن أن يكون غير مناسب لدى البعض بسبب زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا ولكنني أرى أنه جيد.









وأضاف عمرو صدقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن هناك مناطق سياحية لم تشهد أى إصابة بفيروس كورونا ومنها البحر الأحمر وجنوب سيناء.









وأوضح عمرو صدقي ، أن المناخ المصري نقي ويساعد علي الشفاء ويساعد السياح علي القدوم هربًا من الوباء في بلادهم.









وتابع أننا قمنا بالاجتماع مع أصحاب المنشآت السياحية، وقمنا بالتأكيد علي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.









واستكمل أن "جميع العاملين في قطاع السياح يلتزمون بتطبيق جميع الضوابط الخاصة بحماية السياح".