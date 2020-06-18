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أخبار العالم

العربية: إجراءات أمنية مشددة بمطار السلوم خلال استقبال العمال المصريين

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، منذ قليل، بوجود إجراءات أمنية مشددة بمطار السلوم خلال استقبال العمال المصريين العائدين من مدينة ترهونة. 

وقالت "العربية" إن محافظ مطروح يستعد لاستقبال العمال المصريين، الذين ترافقهم قوات خاصة، تمهيدًا لعودتهم إلى مطار القاهرة الدولي. 

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق، القبض على المتهمين بالإساءة للعمال وكشف هويتهم تمهيدًا للتحقيق مهم. 

وقال بيان صادر عن الوزارة، "تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي".

وتابع البيان، "سيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له م إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص".
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