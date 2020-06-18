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رياضة

نادي المنيا ينفي وجود إصابات بين الجهاز الفني واللاعبين بكورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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رباب الهواري
أكد المهندس عاطف عبدالجابر، رئيس نادي المنيا، أن النادي ملتزم بقرار تعليق النشاط الرياضي، وهو شبه مغلق منذ 15 مارس، لذلك لم يتعرض أي لاعب أوفرد من الجهاز الفنى للإصابة بفيروس كرونا.


وأشار رئيس النادي، إلى أن الدكتور وائل حسين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية نظرا لعمله بأحد المستشفيات بالمنيا، وليس لتردده علي النادي منذ تجميد النشاط، وقد خضع للفحوصات الطبية التى أثبتت إصابته ودخوله إلى مستشفى الحجر الصحي بملوى  لتلقي العلاج اللازم له.


واختتم حديثه بالمطالبة من أعضاء الجمعية العمومية بالاطمئنان وأن لا يوجد بالنادي ما يقلق رواده ولاعبيه، وأن النادي يقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لهذا الوباء ، حفاظا علي سلامة الجميع من أعضاء الجمعية العمومية ولاعبي النادي ومدربيهم، استعدادا لعودة واستئناف النشاط الرياضي ،تنفيذا لقرار وزير الشباب والرياضة.
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